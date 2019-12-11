Огляд Xiaomi Mi Watch: всі секрети розумного годинника

Xiaomi нарешті випустила свій перший повноцінний смарт-годинник — Xiaomi Mi Watch. Завдяки серії Mi Band, Xiaomi вже є лідером на ринку смарт-датчиків, але, маючи обмежений набір функцій та низьку ціну, усі моделі Mi Band були орієнтовані на бюджетний ринок.

Нову модель Xiaomi назває "маленьким смартфоном на зап’ясті". Це перший подібний пристрій компанії, який претендує на лідерські позиції серед повноцінних смарт-годинників. І ось чому.

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Дизайн

Почнемо з дизайну. Хоча компанію кілька разів звинувачували в плагіаті, але Xiaomi традиційно задає тон дизайну на ринку смартфонів.

Годинник виготовляється у двох версіях: преміальній та стандартній, головна відмінність між ними — матеріал захисту для екрану. Преміум-версія вкрита склом Sapphire, натомість стандартний варіант має Corning Gorilla Glass 3. Преміум-корпус виготовлено ​​з неіржавіючої сталі, тоді як матеріал стандартного корпусу — це алюмінієвий сплав. Обидві моделі мають керамічну кришку. Завдяки захисту, Mi Watch не матиме подряпин від щоденного використання.

Mi Watch отримав покриття Corning Gorilla Glass 3

Годинник має 1,78-дюймовий AMOLED-екран із хорошими кутами огляду та яскравістю. Він підтримує функцію постійно ввімкненого дисплея, що швидше витрачатиме заряд акумулятора.

На правому боці корпусу розташовано коліщатко та кнопка живлення, між ними — мікрофон. Коліщатко використовують для прокручування меню, а кнопка — для вибору пунктів. Довге натискання відкриє функцію голосового помічника.

Ліворуч годинник має динамік, що дозволяє відтворювати музику або вести розмову без навушників.

За допомогою Mi Watch можна дзвонити

Швидкість

Mi Watch обладнано процесором Qualcomm Snapdragon 3100 (це оновлена версія Snapdragon 400 Qualcomm 2013 року). Модель має батарею ємністю 570 мАг, гіглабайт оперативної та 8 Гб вбудованої пам’яті.

Програмне забезпечення

Xiaomi Watch працює на основі MIUI For Watch та має інтерфейс Wear OS. Це перший смарт-годинник, що має видозмінений інтерфейс і працює під керуванням ОС від Google для годинників.

На годинник можна встановити понад 40 додатків із магазину Watch App. Магазин додатків уже зробили доступним для сторонніх розробників, отже найближчим часом варто чекати на його суттєве поповнення.

Зв’язок

Mi Watch підтримує з’єднання через Bluetooth, wi-fi, має GPS та NFC. Окрім того, тут є підтримка підключення 4G e-sim, що перетворює його на повноцінний смартфон із можливістю дзвінків, прослуховування музики через wi-fi тощо.

З Mi Watch можна виконати безконактну оплату

Фітнес-трекер

Завдяки Mi Band, Xiaomi вже добре знається на відстежуванні фітнес-активності. Схожа ситуація і з Mi Watch, який вміє відстежувати 10 типів фізичної активності. Серед них ходьба, біг, плавання, хайкінг тощо.

Крім того, він підтримує моніторинг серцевого ритму. В автоматичному режимі годинник відстежуватиме частоту серцевих скорочень щопівгодини та дозволяє вручну вмикати моніторинг у режимі реального часу. Останнє, щоправда, суттєво знизить заряд акумулятора, отже його варто вмикати лише за потреби.

Mi Watch поки не дроступний в Україні

Акумулятор

Якщо акумулятор майже повністю розряджений, Mi Watch переходить у режим простого годинника. Як заявляє виробник, у такому режимі годинник може працювати 36 годин.

Водонепроникність

Хоча Xiaomi й не говорить про повну водонепроникність, але заявляється, що Mi Watch дає змогу плавати на мілководді. Годинником не радять користуватись у гарячому душі, сауні або під час дайвінгу. Окрім того, водонепроникність із часом слабшатиме, а при потраплянні води всередину гарантія втратиться.

Ціна

На китайському ринку Xiaomi Mi Watch оцінили у 1 299 юанів (це 185 доларів або 4 620 гривень). Скільки новинка буде коштувати в Україні – поки інформації немає.

Висновок

Шанувальники Xiaomi будуть приємно вражені продуманою стильною й потужною моделлю годинника, який завжди хочеться тримати на руці. Mi Watch згодом зможе стати пультом керуванням для управління іншими пристроями Xiaomi, що формують "розумний дім".

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