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Які смартфони Xiaomi отримають Android 10: перелік

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Які смартфони Xiaomi отримають Android 10 / nanoreview.net

Вже найближчим часом кілька моделей смартфонів Xiaomi отримають Android 10. Загалом, китайський виробник доволі активно оновлює свої смартфони до свіжих версій Android.

Як передає Gizchina.com, частина смартфонів Xiaomi вже отримала Android 10. Тепер з'явилась інформація про наступну партію смартфонів, які отримають оновлення.

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Це стало відомо завдяки вихідному коду ядра Android 10 для цих смартфонів, який нещодавно опублікувала Xiaomi.

6 смартфонів Xiaomi, що отримають Android 10

  • Pocophone F1,
  • Mi Mix 2S,
  • Mi Mix 3,
  • Mi8,
  • Mi8 Screen Fingerprint Edition
  • Mi8 Explorer Edition.

Частина з них вже оновилася до нової версії фірмової оболонки MIUI 11.

Переваги Android 10

Серед цікавих функцій нової версії операційної системи – технологія, що накладає субтитри на будь-які аудіо-та відеозаписи. Також у Android 10 доступний темний режим.

Нову версію Android адаптували до смартфонів із гнучким екраном та з підтримкою 5G.

Окрім того, з оновленням смартфони отримають низку функцій для безпеки та конфіденційності даних користувачів. Наприклад, Project Mainline дає змогу Google випускати деякі оновлення безпеки безпосередньо через Google Play.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Смартфони Android Новини Техно Xiaomi
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