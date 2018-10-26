Xiaomi назвала список смартфонів, які отримають Android Pie

Компанія Xiaomi опублікувала список смартфонів, які отримають актуальні прошивки MIUI на базі найсвіжішої версії Android. Окрім нових пристроїв, оновлення отримає і низка старіших поколінь популярного бренду.

Про це повідомляє 4PDA.

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Для Xiaomi Mi Mix 2S, Mi 8 та Mi 8 Explorer Edition вже випущені бета-версії Android Pie. Ще кілька представників лінійки Mi8 і Xiaomi Mi Max 3 обзаведуться своїм "шматком пирога" до кінця цього року. Терміни релізів вказані для китайських апаратів – глобальні варіанти програмного забезпечення можуть трохи затриматися.



Коли смартфони Xiaomi отримають найновіші версії Android

До Android 8.1 Oreo оновили свої прошивки вже 13 смартфонів компанії. Винятком став Mi 5s Plus, у якого виникли проблеми зі стабільністю роботи. Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus і Mi 5X знаходяться в стадії бета-тестування – вони отримають апдейт в четвертому кварталі 2018 року.

У компанії відзначили, що моделі, які раніше отримали два великих оновлення Android, і деякі старі апарати не зможуть оновитися до дев'ятої версії "зеленого робота". Однак повного списку таких пристроїв не опублікували.