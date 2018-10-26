Xiaomi назвала список смартфонів, які отримають Android Pie

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Які смартфони Xiaomi оновляться до Android Pie
Які смартфони Xiaomi оновляться до Android Pie / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi опублікувала список смартфонів, які отримають актуальні прошивки MIUI на базі найсвіжішої версії Android. Окрім нових пристроїв, оновлення отримає і низка старіших поколінь популярного бренду.

Про це повідомляє 4PDA.

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Для Xiaomi Mi Mix 2S, Mi 8 та Mi 8 Explorer Edition вже випущені бета-версії Android Pie. Ще кілька представників лінійки Mi8 і Xiaomi Mi Max 3 обзаведуться своїм "шматком пирога" до кінця цього року. Терміни релізів вказані для китайських апаратів – глобальні варіанти програмного забезпечення можуть трохи затриматися.

Коли смартфони Xiaomi отримають найновіші версії Android
Коли смартфони Xiaomi отримають найновіші версії Android

До Android 8.1 Oreo оновили свої прошивки вже 13 смартфонів компанії. Винятком став Mi 5s Plus, у якого виникли проблеми зі стабільністю роботи. Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus і Mi 5X знаходяться в стадії бета-тестування – вони отримають апдейт в четвертому кварталі 2018 року.

У компанії відзначили, що моделі, які раніше отримали два великих оновлення Android, і деякі старі апарати не зможуть оновитися до дев'ятої версії "зеленого робота". Однак повного списку таких пристроїв не опублікували.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Android
Джерело: Техно
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