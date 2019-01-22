Xiaomi назвали лідером ринку смартфонів в Україні

Компанія Xiaomi вперше за час існування на українському ринку смартфонів, стала лідером у цьому сегменті. Про це повідомив засновник інтернет-магазину "Алло" Дмитро Деревицький.

Саме "Алло" є офіційним представником бренду в Україні.

Раніше, 11 років поспіль ринок телефонів в Україні очолювала компанія Samsung. Винятком став хіба 2014 рік, коли Lenovo став лідером.

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У світовому рейтингу Xiaomi займає четверту позицію, продавши 34 мільйони пристроїв за третій квартал 2018 року.

Успіх Xiaomi в Україні можна пояснити ціновою політикою китайців – вони пропонують смартфони із топовими характеристиками при цьому за значно нижчою вартістю.

Цікаво, що Україна стала першою європейською країною, де ринок очолив цей китайський бренд.

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