Xiaomi не випускатиме смартфон Mi Mix 4

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Натомість випустили Mi Mix Alpha
Натомість випустили Mi Mix Alpha / gagadget.com

Флагманський смартфон Xiaomi Mi Mix 3 був доволі популярним на ринку. Він отримав оригінальний дизайн у вигляді слайдера та практично безрамковий дисплей.

Тож, чимало фанатів очікували на вихід нового покоління – Mi Mix 4. Однак, менеджер з просування бренду Xiaomi заявив, що компанія не буде випустити цей смартфон.

До теми: Xiaomi Mi Mix Alpha: представили революційний смартфон із 108-мегапіксельною камерою

Натомість компанія випустила унікальний Mi Mix Alpha, що отримав безрамковий дисплей, який обтікає смартфон, практично, зі всіх боків.

Революційний смартфон Mi Mix Alpha

Як пояснив менеджер Xiaomi, компанія завжди використовувала лінійку Mix, щоб представити свою революційну технологію – від Mi Mix, що отримав безрамковий дисплей із трьох сторін, до Mi Mix 3 з дизайном слайдера.

Тож Mi Mix Alpha став гідним продовженням лінійки. Адже він теж представляє революційний дизайн з унікальною 108-мегапіксельнею камерою.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Xiaomi
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