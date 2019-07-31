Xiaomi офіційно представила Black Shark 2 Pro: характеристики і ціна

Компанія Xiaomi офіційно представила свій новий ігровий смартфон Black Shark 2 Pro. Це удосконалена версія Xiaomi Black Shark 2, який компанія анонсувала у березні.

Головна зміна торкнулася продуктивності. Black Shark 2 Pro став ще продуктивнішим, адже отримав удосконалений процесор Snapdragon 855+. Також він оснащений сховищем на базі пам'яті стандарту UFS 3.0.

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У компанії запевняють, що новинка набирає в тесті Antutu 500610 балів, що є найвищим результатом серед усіх смартфонів Android.

Також він отримав систему рідинного охолодження, яка має оптимізувати розподіл тепла.

Що ще нового. Зміни торкнулися і дизайну. Інженери зробили смартфон ще комфортнішим для тримання. На задній панелі з'явилися дві нові RGB-підсвітки. При цьому фронтальний бік практично не змінився. Це 6,39-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю Full HD +.

Смартфон оснащений 12 ГБ оперативної та 128 або 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Основна камера подвійна з роздільною здатністю модулів на 48 Мп (об'єктив f/1.75) та 12 Мп (f/2.2). Фронтальна камера містить 20-мегапіксельний сенсор і об'єктив з діафрагмою f/2.2.

Ємність батареї становить 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки. Працює пристрій під управлінням операційної системи Android 9 Pie.

Black Shark 2 Pro отримав новий дизайн

Ціна

Версія Black Shark 2 Pro із 128 ГБ вбудованої пам'яті оцінена у 435 доларів (10 900 гривень); При цьому модифікація із 256 ГБ сховища коштує 508 доларів (12 700 гривень).

Новинка надійде у продаж з 2 серпня.

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