Xiaomi офіційно представила бюджетний смартфон Redmi Note 7 Pro: характеристики та ціна

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Xiaomi Redmi Note 7 Pro: характеристики та ціна
Xiaomi Redmi Note 7 Pro: характеристики та ціна / Фото з вільних джерел

Невдовзі після анонсу бюджетного смартфона під новим брендом Redmi Note 7 компанія Xiaomi представила покращену версію смартфона. Redmi Note 7 Pro отримав продуктивний процесор та 48-мегапіксельний сенсор основної камери, при цьому ціна новинки не перевищує 250 доларів.

Характеристики. Як повідомляє 4PDA, "серцем" Xiaomi Redmi Note 7 Pro став 8-ядерний процесор Snapdragon 675 з максимальною тактовою частотою 2,0 ГГц за підтримки 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X в залежності від конфігурації та графічний прискорювач Adreno 612.

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Для зберігання даних передбачений вбудований накопичувач ємністю 64 або 128 ГБ, передбачена можливість розширення сховища за допомогою слота microSD.

Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Xiaomi Redmi Note 7 Pro представили офіційно

Діагональ IPS-дисплея з роздільною здатністю Full HD+ становить 6,3 дюйма. Також Redmi Note 7 Pro отримав краплевидний виріз під фронтальну камеру. Захист екрану від механічних впливів забезпечує загартоване скло Gorilla Glass 5, додатково передбачено захист від бризок завдяки покриттю корпусу P2i.

Камери. Основна подвійна камера з цифровим стабілізатором зображення представлена сенсором Sony IMX586 на 48 Мп c діафрагмою f / 1.79 і допоміжним сенсором на 5 Мп. Селфі-модуль отримав єдиний датчик на 13 мегапікселів з підтримкою Face Unlock.

Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Xiaomi Redmi Note 7 Pro отримав 48-мегапіксельну основну камеру

У список можливостей основної камери, крім функцій штучного інтелекту для розпізнавання сцени, автоналаштувань контрастності і постобробки кадрів входять: ефект боке, бьютіфікатор для фронтального модуля, режим нічної зйомки і запис відео з роздільною здатністю 4K.

Інші характеристики. На додаток до гнізда USB Type-C смартфон отримав ІЧ-порт і 3,5-міліметровий аудіороз'єм для підключення навушників. Сканер відбитків пальців розташувався по центру скляної задньої кришки. Ємність акумулятора новинки з підтримкою технології швидкої зарядки Quick Charge 4 становить 4000 мАг.

Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Xiaomi Redmi Note 7 Pro надійде у продаж вже в березні

Дата виходу та ціна. У продаж глобальна версія Redmi Note 7 Pro в чорному, синьому та червоному кольорах корпусу надійде 13 березня за ціною 196 доларів (близько 5 300 гривень) за базову модифікацію 4/64 ГБ. А версія з 6 ГБ оперативки і 128 ГБ вбудованого сховища обійдеться в 238 доларів (близько 6 500).

 

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Ціни Огляди Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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