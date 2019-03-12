Xiaomi оголосила дату виходу та ціну "прозорого" смартфона Mi 9 Explorer Edition

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Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition / Фото з вільних джерел

За даними мережевих джерел, компанія Xiaomi оголосила дату старту продажів флагманського смартфона Xiaomi Mi 9 Explorer Edition. Новинка отримає 8 ГБ оперативної пам'яті та вбудоване сховище на 256 ГБ.

Особливості дизайну. Як повідомляє GSMArena, новинка відрізняється від базової версії Xiaomi Mi 9 псевдопрозорим корпусом. Так, на задній панелі можна бачити стилізовані обриси друкованої плати і процесора.

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Основні характеристики. В якості електронного "мозку" використовується чіп Qualcomm Snapdragon 855, який об'єднує вісім обчислювальних ядер Kryo 485 з тактовою частотою від 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графічний прискорювач Adreno 640 і 4G-модем Snapdragon X24 LTE.

За живлення відповідає акумулятор ємністю 3300 мАг, що підтримує 27-ватну провідну та 20-ватну бездротову зарядку.

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition отримав "прозорий" корпус

Оснащення включає адаптери бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac і Bluetooth 5.0, приймач GPS / ГЛОНАСС, модуль NFC, інфрачервоний порт і симетричний роз'єм USB Type-C.

Дисплей. Дисплей Super AMOLED має розмір 6,39 дюйма по діагоналі і має роздільну здатність Full HD + (2340 × 1080 пікселів). Безпосередньо в область екрану інтегрований дактилоскопічний сканер.

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition надійде у продаж вже у березні

Камери. У невеликому вирізі в верхній частині екрану розташовується 20-мегапіксельна камера для відеотелефонії і зйомки автопортретів. Ззаду встановлена ​​потрійна основна камера, що поєднує датчики з 48 млн, 16 млн і 12 млн пікселів.

Дата виходу та ціна. У продаж Xiaomi Mi 9 Explorer Edition з 8 ГБ оперативки надійде за орієнтовною ціною 535 доларів (близько 14 200 гривень) вже до кінця березня.

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Теги: Новини Техно Xiaomi Техно Смартфони Ціни
Джерело: 24 Канал
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