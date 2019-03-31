Xiaomi планує випустити фірмові кросівки: чим особливе взуття

Компанія Xiaomi готує до виходу свої фірмові кросівки Mi Sports Shoes 2. Кошти на випуск новинки збирали на спільнокошті. Цікаво, що компанія зібрала 310% коштів від спонсорів.

Як пише TechRadar, Mi Sports Shoes 2 дуже легкі і мають структуру, яка нагадує риб'ячий скелет.

Чим особливі. Розробники створили взуття, використавши теорію накладання різних шарів, що забезпечує додатковий захист взуття від щоденного зносу. Завдяки цьому, Mi Sports Shoes 2 можна прати в машинці.

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Ціна. Новинка буде доступною у чорному, синьому і сірому кольорах. Їхня вартість складе 35-40 доларів за пару (близько тисячі гривень). Старт продажів — 4 квітня.

Mi Sports Shoes 2 будуть доступні у 3 кольорах

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