Xiaomi Pocophone F2: інсайдер назвав нові дані про бюджетний флагман

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Такий вигляд має Pocophone F1
Такий вигляд має Pocophone F1

Флагманський смартфон Pocophone F1, який компанія Xiaomi представила восени минулого року, отримав чималу популярність. Це й не дивно, адже він був найдешевшим флагманським смартфоном, що працював на топовому процесорі процесор Snapdragon 845.

Відомий інсайдер Судханшу Амбхоре на своїй сторінці у Twitter розповів деякі деталі про майбутню новику Xiaomi Pocophone F2.

Що стало відомо. Інсайдер зауважив, що першу версію Pocophone користувачі критикували через неналежну якість збірки смартфона. Також були зауваження до камери та якості екрану.

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Тож він запевняє, що виробники дослухались до усіх скарг та побажань. Xiaomi Pocophone F2 буде значно кращий за попередника якраз у всіх цих параметрах.

Щодо детальних характеристик, то наступна версія Pocophone отримає новий топовий процесор Snapdragon 855. Також він має отримати найновішу версію операційної системи Android Q.

Ціна. Наразі є інформація, що пристрій стане найдешевшим смартфоном на процесорі Snapdragon 855. На старті продажів Pocophone F1 коштував до 10 тисяч гривень. Тож можна припустити, що наступна версія буде коштувати приблизно таку ж суму.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Xiaomi Poco
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