Xiaomi показала дерев'яний ретро-проєктор, який можна зібрати самому

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Xiaomi показала дерев'яний ретро-проектор / gizmochina.com

Корпорація Xiaomi не припиняє дивувати нас оригінальними розробками. Одним із них є проеєтор у ретро-стилі. Його офіційна назва 3D Puzzle Movement Assembled Wooden Vitascope.

Як передає gizmochina, цей пристрій є вітаскопом, тобто один з ранніх прототипів сучасних кінопроєкторів.

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Для чого апарат

Звичайно, для перегляду відео. Пристрій може відтворювати картинки із кіноплівки за допомогою електричної лампи розжарювання.

3D Puzzle Movement Assembled Wooden Vitascope.

Проєктор потрібно зібрати самому

Ще один цікавий момент — пристрій виготовлений із дерева. У продаж він надходить у розібраному вигляді. Користувач має зібрати його самостійно. На складання у користувача піде від 4 до 8 годин.

Щоб запустити ретро-проектор Xiaomi, потрібно обертати ручку і спостерігаєте за тим, що відбувається на екрані.

Ретро-проєктор від Xiaomi: відео

Ціна

3D Puzzle Movement Assembled Wooden Vitascope на території Китаю буде коштувати 33 долари (трохи більше 800 гривень).

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Xiaomi
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