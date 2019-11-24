Xiaomi показала дерев'яний ретро-проєктор, який можна зібрати самому

Корпорація Xiaomi не припиняє дивувати нас оригінальними розробками. Одним із них є проеєтор у ретро-стилі. Його офіційна назва 3D Puzzle Movement Assembled Wooden Vitascope.

Як передає gizmochina, цей пристрій є вітаскопом, тобто один з ранніх прототипів сучасних кінопроєкторів.

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Для чого апарат

Звичайно, для перегляду відео. Пристрій може відтворювати картинки із кіноплівки за допомогою електричної лампи розжарювання.

Проєктор потрібно зібрати самому

Ще один цікавий момент — пристрій виготовлений із дерева. У продаж він надходить у розібраному вигляді. Користувач має зібрати його самостійно. На складання у користувача піде від 4 до 8 годин.

Щоб запустити ретро-проектор Xiaomi, потрібно обертати ручку і спостерігаєте за тим, що відбувається на екрані.

Ретро-проєктор від Xiaomi: відео

Ціна

3D Puzzle Movement Assembled Wooden Vitascope на території Китаю буде коштувати 33 долари (трохи більше 800 гривень).

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