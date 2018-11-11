Xiaomi показала електробритву за 12 доларів

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Електробритва White Smart Control Shaver
Електробритва White Smart Control Shaver / gagadget.com

Китайська компанія Xiaomi представила на спілнокошті електробритву So White Smart Control Shaver. Вона підходить як для сухого, так і для вологого гоління.

Про це пише gagadget.com.

Пристрій складається із трьох рухомих голівок, які підлаштовуються під контури обличчя. Ножі і сіточки зроблені з японської нержавіючої сталі.

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Також електробритва має індикатор необхідності чищення і здатність підтримувати постійну потужність до повної розрядки акумулятора.

Бритва отримала захист від води за стандартом IPX7, тож її можна промивати під струменем води.

White Smart Control Shaver

Новинка надійде у продаж в грудні 

Акумулятор забезпечує до 60 хвилин автономної роботи. Також можна голитися під час зарядки.

Н китайському ринку So White Smart Control Shaver коштує 79 юанів, це близько 12 доларів або 330 гривень. Пристрій має надійти у продаж у грудні.

So White Smart Control Shaver

Голитись можна навіть під час зарядки 

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Теги: Техно Xiaomi Побутова техніка
Джерело: Техно
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