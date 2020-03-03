Xiaomi показала продуктивність своєї 40-ватної бездротової зарядки: відео

Близько року тому компанія Xiaomi вперше показала можливості швидкої дротової зарядки потужністю 50 Вт. Тоді неанонсований девайс зарядився за допомогою технології всього за 17 хвилин. Тепер китайський вендор показав нову розробку, яка дає змогу заряджати пристрої без дротів із максимальною потужністю 40 Вт.

Що відомо про нову зарядку

Цікаво: Realme Band – новий фітнес-браслет з кольоровим екраном і зарядкою через USB

Представлений раніше флагман Xiaomi Mi10 здатний заряджатися без використання дротів від блоку живлення потужністю до 30 Вт. Нова технологія Xiaomi піднімає планку ще вище. В опублікованому відео демонструється 40-ватна бездротова зарядка.

Ємність встановленого в демонстраційному смартфоні акумулятора, за запевненням представників компанії, становить 4 000 мАг. Від 0% до 57% ґаджет зарядився всього за 20 хвилин, а на повну зарядку пішло близько 40 хвилин.

Як працює нова зарядка Xiaomi – дивіться відео

Рішення конкурентів

Якщо порівнювати запропоноване Xiaomi рішення з раніше анонсованою 60-ватною технологією Vivo, яку продемонстрували в концептуальному Vivo Apex 2020 року, то вонf перевершує конкурента, хоча показники струму і вольтажу у Xiaomi на 30% нижче.

Дата виходу пристрою на ринок

Очікується, що нова бездротова зарядка потужністю до 40 Вт може з'явитися в смартфонах компанії вже до кінця року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно