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Xiaomi показало дорогу Bluetooth-колонку з вбудованим екраном

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Колонка Mirror Art / Xiaomi

Асортимент пристроїв екосистеми Xiaomi Youpin поповнився цікавою новинкою. Bluetooth-колонка Mirror Art отримала вбудований IPS екран діагоналлю 21,5 дюйма, а разом з ним чималу ціну.

Особливості колонки

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Дисплей характеризується роздільною здатністю Full HD. Він розміщений на тильній панелі, але його добре видно завдяки тому, що фронтальна панель – скляна. Причому скло це не просте, а "музейне" – саме таке, з високою прозорістю, використовують для оформлення експозицій в музеях.


Нова колонка від Xiaomi

Розміри

Колонка, само собою, вийшла немаленькою. Її габарити складають 525х322х140 мм. Корпус виготовлений з алюмінієвого сплаву серії 6ххх, тому маса новинки пристойна – 10 кг. Гучномовці діаметром 100 мм розташовані по діагоналі, в кожному застосований блок управління на базі 32-бітного процесора. Система не має еквалайзера, але підтримує три режими звучання: Hi-Fi, Sweet Voice і Rythem.

Ціна

Mirror Art представлена ​​на фірмовій платформі колективного фінансування, де її можна замовити за 430 доларів. Пізніше колонка надійде в роздрібний продаж, але ціна буде вищою – 550 доларів.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Xiaomi
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