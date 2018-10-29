Xiaomi покращить якість зйомки на флагманських смартфонах

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Xiaomi покращить якість зйомки на флагманських смартфонах
Xiaomi покращить якість зйомки на флагманських смартфонах / Фото з вільних джерел

Новий смартфон Xiaomi Mi Mix 3 став найкращим камерофоном компанії за версією експертів профільного видання DxOMark. За словами генерального директора Xiaomi Лей Цзюня, вони не забули про смартфони, які раніше вийшли, і вже працюють над поліпшенням їх камер.

Про це повідомляє GSMArena.

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Експерти DxOMark визнали камеру Mi Mix 3 кращою, ніж у Mi Mix 2S і Mi8, які вже вийшли раніше. Багатьох це здивувало, так як апаратно всі три смартфона ідентичні: 12-мегапіксельний модуль Sony IMX363 з розміром пікселя 1,4 мкм і об'єктивом зі світлосилою f / 1.8 і другий сенсор Samsung S5K3M3 + на 12 Мп з розміром пікселя 1,0 мкм і об'єктивом з світлосилою f / 2.4. Отже, різниця в якості зйомки досягається виключно програмним шляхом.

Голава Xiaomi підтвердив, що Mi Mix 3, Mi Mix 2S і Mi8 мають ідентичні камери. За його словами, розробники вже готують оновлення для старих моделей, щоб вони знімали на рівні нового Mi Mix 3. Проте терміни виходу апдейтів поки не повідомляються.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: Техно
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