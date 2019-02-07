Xiaomi працює над смартфоном з двома дірками в екрані

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Так виглядає патент Xiaomi
Так виглядає патент Xiaomi / igeekphone.com

Дірка в екрані для селфі-камери – це один із трендів 2019 року. Все більше виробників смартфонів патентують подібну технологію. Над такою ж моделлю працює компанія Xiaomi. Але їхня розробка отримає одразу два вирізи у дисплеї.

Як пише видання igeekphone, про дві дірки в екрані свідчить свіжий патент від Xiaomi. Він був зареєстрований у Всесвітній організації інтелектуальної власності.

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На патентних зображеннях можна побачити моноблочний форм-фактор, де всю лицьову поверхню покриває дисплей. Також бачимо, що дизайн майже безрамковим.

Xiaomi готує смартфон з двома дірками в екрані

Смартфон може отримати два модулі фронтальної камени 

Коли побачимо. Варто зауважити, що патент не означає, що компанія обов’язково втілить у життя. З іншого боку, Xiaomi випускає дуже багатого смартфонів різного типу та класу смартфони. Тож можна сподіватись, що ця ідея буде втілена.

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Теги: Xiaomi Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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