Xiaomi працює над смартфоном з двома дірками в екрані

Дірка в екрані для селфі-камери – це один із трендів 2019 року. Все більше виробників смартфонів патентують подібну технологію. Над такою ж моделлю працює компанія Xiaomi. Але їхня розробка отримає одразу два вирізи у дисплеї.

Як пише видання igeekphone, про дві дірки в екрані свідчить свіжий патент від Xiaomi. Він був зареєстрований у Всесвітній організації інтелектуальної власності.

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На патентних зображеннях можна побачити моноблочний форм-фактор, де всю лицьову поверхню покриває дисплей. Також бачимо, що дизайн майже безрамковим.

Смартфон може отримати два модулі фронтальної камени

Коли побачимо. Варто зауважити, що патент не означає, що компанія обов’язково втілить у життя. З іншого боку, Xiaomi випускає дуже багатого смартфонів різного типу та класу смартфони. Тож можна сподіватись, що ця ідея буде втілена.

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