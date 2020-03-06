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Xiaomi працює над своїми першими окулярами доповненої реальності

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Xiaomi розробляє окуляри доповненої реальності / en.wikipedia.org

Схоже, незабаром окуляри доповненої реальності стануть доступними для кожного. Адже китайський виробник Xiaomi, який цінують за вдале поєднання ціна/якість, почав працювати над окулярами доповненої реальності.

Відомий інсайдер під ніком @_the_tech_guy опублікував на своїй сторінці у Twitter патентні зображення нового пристрою. Наразі Xiaomi займається розробкою цього пристрою.

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Деталі

Йдеться про гарнітуру доповненої реальності, яка через гнучкий кабель з'єднана з додатковим модулем. Окуляри можна одягнути на шию ззаду. Саме в цьому модулі має бути розміщена основна апаратна начинка, зокрема процесор, оперативна і флеш-пам'ять, а також різні датчики.

Також на корпусі видно кнопки "-" і "+", які вказують на наявність динаміків.

Як відомо, експерти прогнозують окулярам доповненої реальності велику популярність в майбутньому. Дехто навіть припускає, що окуляри зможуть замінити смартфони.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Xiaomi Техно Ґаджети
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