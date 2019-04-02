Xiaomi представила 20 нових продуктів: деталі та ціна
Компанія Xiaomi, як і обіцяла, провела в Китаї масштабну презентацію в рамках щорічного фестивалю Mi Fan Festival. На заході китайський виробник представив 20 продуктів, серед яких було кілька абсолютно нових.
Як повідомляє Gizchina, в очікуванні щорічної події Mi Fan Festival, яка приурочена до дня народження компанії Xiaomi, виробник провів наймасштабнішу презентацію за всю історію.
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Всі представлені продукти Xiaomi та їх ціна:
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Багатофункціональна електрична каструля Xiaomi Mijia – 60 доларів (близько 1 700 гривень);
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Рисоварка Xiaomi MiJia Pressure IH Rice Cooker 1S – 164 долари (близько 4 500 гривень);
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Кухонний комбайн Xiaomi Mijia – 104 долари (близько 2 900 гривень);
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Бездротовий пилосос Xiaomi Mijia – 179 доларів (близько 4 900 гривень);
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Робот-пилосос Xiaomi Mijia 1S – 298 доларів (близько 8 100 гривень);
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Електронний годинник з функцією моніторингу температури і вологості Xiaomi Mijia – 12 доларів (близько 350 гривень);
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Гелева ручка Xiaomi Mijia – 3 долари (близько 80 гривень);
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Шолом і захисне спорядження Xiaomi Mijia – 30 доларів (близько 800 гривень);
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Рація Xiaomi Mijia 2 – 67 доларів (близько 1 800 гривень);
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Ракета Xiaomi 1 – ціна не вказана;
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15,6-дюймовий Xiaomi Mi Notebook – 566 доларів (близько 15 400 гривень);
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12,5-дюймовий Xiaomi Mi ноутбук Air – 536 доларів (близько 14 600 гривень);
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Дитячі комп'ютерні окуляри Xiaomi Mijia – 15 доларів (близько 400 гривень);
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Комп'ютерні окуляри Xiaomi Mijia – 15 доларів (близько 400 гривень);
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Комп'ютерні окуляри Xiaomi Mijia Pro – 22 доларів (близько 600 гривень);
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Розумні кросівки з автоматичною шнурівкою Xiaomi Mijia – 149 доларів (близько 4 000 гривень);
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20-дюймова валіза Xiaomi – 42 долари (близько 1 200 гривень);
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Валіза Xiaomi Youth Edition – 30 доларів (близько 800 гривень);
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24-дюймова валіза Xiaomi – 56 доларів (близько 1 500 гривень);
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28-дюймова валіза Xiaomi – 71 долар (близько 2 000 гривень).
Що представила Xiaomi
З усього списку абсолютно новими продуктами є розумні кросівки, багатофункціональна електрична каструля, кухонний комбайн, гелева ручка і ракета Xiaomi.
В ході презентації Xiaomi також анонсувала загадкову програму Mi "Xiaomi Takes You to Space", подробиці про яку будуть оголошені в найближчі 9 днів.
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