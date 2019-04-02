Xiaomi представила 20 нових продуктів: деталі та ціна

359 Читать новость на русском
Xiaomi представила 20 нових продуктів: деталі та ціна
Xiaomi представила 20 нових продуктів: деталі та ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi, як і обіцяла, провела в Китаї масштабну презентацію в рамках щорічного фестивалю Mi Fan Festival. На заході китайський виробник представив 20 продуктів, серед яких було кілька абсолютно нових.

Як повідомляє Gizchina, в очікуванні щорічної події Mi Fan Festival, яка приурочена до дня народження компанії Xiaomi, виробник провів наймасштабнішу презентацію за всю історію.

Читайте також: Коли нові iPad mini, iMac та AirPods 2 з'являться в Україні: дата старту продажів та ціна

Всі представлені продукти Xiaomi та їх ціна:

  • Багатофункціональна електрична каструля Xiaomi Mijia – 60 доларів (близько 1 700 гривень);

  • Рисоварка Xiaomi MiJia Pressure IH Rice Cooker 1S – 164 долари (близько 4 500 гривень);

  • Кухонний комбайн Xiaomi Mijia – 104 долари (близько 2 900 гривень);

  • Бездротовий пилосос Xiaomi Mijia – 179 доларів (близько 4 900 гривень);

  • Робот-пилосос Xiaomi Mijia 1S – 298 доларів (близько 8 100 гривень);

  • Електронний годинник з функцією моніторингу температури і вологості Xiaomi Mijia – 12 доларів (близько 350 гривень);

  • Гелева ручка Xiaomi Mijia – 3 долари (близько 80 гривень);

  • Шолом і захисне спорядження Xiaomi Mijia – 30 доларів (близько 800 гривень);

  • Рація Xiaomi Mijia 2 – 67 доларів (близько 1 800 гривень);

  • Ракета Xiaomi 1 – ціна не вказана;

  • 15,6-дюймовий Xiaomi Mi Notebook – 566 доларів (близько 15 400 гривень);

  • 12,5-дюймовий Xiaomi Mi ноутбук Air – 536 доларів (близько 14 600 гривень);

  • Дитячі комп'ютерні окуляри Xiaomi Mijia – 15 доларів (близько 400 гривень);

  • Комп'ютерні окуляри Xiaomi Mijia – 15 доларів (близько 400 гривень);

  • Комп'ютерні окуляри Xiaomi Mijia Pro – 22 доларів (близько 600 гривень);

  • Розумні кросівки з автоматичною шнурівкою Xiaomi Mijia – 149 доларів (близько 4 000 гривень);

  • 20-дюймова валіза Xiaomi – 42 долари (близько 1 200 гривень);

  • Валіза Xiaomi Youth Edition – 30 доларів (близько 800 гривень);

  • 24-дюймова валіза Xiaomi – 56 доларів (близько 1 500 гривень);

  • 28-дюймова валіза Xiaomi – 71 долар (близько 2 000 гривень).

Xiaomi
Що представила Xiaomi

З усього списку абсолютно новими продуктами є розумні кросівки, багатофункціональна електрична каструля, кухонний комбайн, гелева ручка і ракета Xiaomi.

В ході презентації Xiaomi також анонсувала загадкову програму Mi "Xiaomi Takes You to Space", подробиці про яку будуть оголошені в найближчі 9 днів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Головні новини 1 квітня: результати 1-го туру виборів, у військових і патрульних зросли зарплати
сьогодні
8745
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Xiaomi Ціни
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
30 березня 19:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
997
Фото на Huawei P30 Pro – як знімає "найкраща камера на ринку"
27 березня 15:02 Фото на Huawei P30 Pro – як знімає "найкраща камера на ринку"
1460
Смартфони Huawei P30 та P30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
26 березня 17:15 Смартфони Huawei P30 та P30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
1289
Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві: як це було
26 березня 14:03 Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві: як це було
1039
Бюджетний смартфон Xiaomi Mi Play презентували у Києві
25 березня 19:42 Бюджетний смартфон Xiaomi Mi Play презентували у Києві
1300
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук