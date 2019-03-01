Xiaomi представила бездротові навушники за 20 доларів

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Навушники Mi Sports Basic Bluetooth
Навушники Mi Sports Basic Bluetooth / store.mi.com

Китайська компанія Xiaomi випустила нові бездротові навушники. Новинка отримала назву Mi Sports Basic Bluetooth. У парі з девайсом пропонують пульт управління.

Характеристики. Як пише gagadget.com, на пульті управління розташували мікрофон, кнопки "Play", "Pause", а також кнопку для прийому дзвінків і запуску голосового помічника Google Assistant.

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На бічній стороні пульта бачимо роз'єм для зарядки microUSB. Також навушники тримали захист від бризок води за стандартом IPX4. Ємність акумулятора становить 120 мАг. Цього має вистачити на 9 годин прослуховування музики при середній гучності.

Mi Sports Basic Bluetooth

Навушники Mi Sports Basic Bluetooth

Ціна та старт продажу. Xiaomi Mi Sports Basic Bluetooth надійдуть у продаж 20 березня. Новника буде доступна у двох кольорах: чорному і білому. Вартість новинки становить 20 доларів (540 гривень).

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Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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