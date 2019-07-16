Xiaomi представила бездротові навушники за доступну ціну

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Mi Superbass Wireless Headphones мають стильний дизайн
Mi Superbass Wireless Headphones мають стильний дизайн

Компанія Xiaomi представила нові бездротові навушники, що отримали назву Mi Superbass Wireless Headphones. Новинка отримала стильний дизайн та бюджетну ціну.

Характеристики. Новинка отримала 40-міліметровий динамічний драйвер, Bluetooth 5.0 і звук з упором на низькі частоти. Ємність батареї становить 400 мАг. Як запевнив виробник, цього достатньо аби працювати до 20 годин на одному заряді.

Важливо:  Apple Watch може підслуховувати користувачів: реакція виробника

Повна зарядка відбувається за 2 години через вбудований порт microUSB. Також на корпусі пристрою є кнопки регулювання гучності. Навушники мають підтримку голосового асистента.

Mi Superbass Wireless Headphones

Навушники вже надійшли у продаж 

Ціна питання. Новинка доступна у кількох варіантах кольору. Вони вже надійшли в продаж, щоправда, поки лише на індійському ринку. Їхня вартість становить 26 доларів (680 гривень).

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Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Ґаджети
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