Xiaomi представила бездротові навушники за доступну ціну

Компанія Xiaomi представила нові бездротові навушники, що отримали назву Mi Superbass Wireless Headphones. Новинка отримала стильний дизайн та бюджетну ціну.

Характеристики. Новинка отримала 40-міліметровий динамічний драйвер, Bluetooth 5.0 і звук з упором на низькі частоти. Ємність батареї становить 400 мАг. Як запевнив виробник, цього достатньо аби працювати до 20 годин на одному заряді.

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Повна зарядка відбувається за 2 години через вбудований порт microUSB. Також на корпусі пристрою є кнопки регулювання гучності. Навушники мають підтримку голосового асистента.

Навушники вже надійшли у продаж

Ціна питання. Новинка доступна у кількох варіантах кольору. Вони вже надійшли в продаж, щоправда, поки лише на індійському ринку. Їхня вартість становить 26 доларів (680 гривень).

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