Xiaomi представила брелок для пошуку речей

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Xiaomi Heli Search Object Finder
Xiaomi Heli Search Object Finder / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi анонсувала компактний брелок із функцією пошуку. Девайс синхронізується із смартфоном по Bluetooth, і коли ви забуваєте якусь річ, до якої він прикріплений, одразу присилає повідомлення на смартфон.

Що відомо про новинку? Як повідомляє 4PDA, за допомогою Heli Search Object Finder користувач може буквально "подзвонити ключам".

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У аксесуарі встановлений мініатюрний динамік. У фірмовому додатку є можливість пошуку пристрою, до якого прикріплений брелок за допомогою відсилання звукового повідомлення.

Працює ґаджет і в зворотному напрямку. Якщо власник забув річ на столі, то при віддаленні від предмета на смартфон тут же прийде повідомлення.

Heli Search Object Finder зручний і тим, що при втраті будь-якої речі людина, яка її знайшла, може відсканувати розміщений на тильній стороні корпусу QR-код і знайти власника.

Xiaomi Heli Search Object Finder
Xiaomi Heli Search Object Finder присилає сповіщення на смартфон, коли забули якусь річ

Інші функції. Єдина кнопка на пристрої дає змогу використовувати його і в якості пульта дистанційного керування смартфоном. Така функція стане в нагоді, наприклад, для зйомки фотографій.

Ціна. Вартість брелока становить 14 доларів (близько 350 гривень) за комплект з трьох одиниць, тобто один Heli Search Object Finder обійдеться трохи більше ніж в 4,5 долара (близько 115 гривень).

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Xiaomi
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