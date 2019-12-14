Xiaomi представила будильник, який вміє керувати іншими пристроями

Асортимент компанії Xiaomi поповнивсі новим ґаджетом – на краудфандинговому майданчику вендора з’явився будильник Qingping Bluetooth Alarm Clock. Окрім своєї основної функції, пристрій може керувати іншими домашніми приборами.

Особливості будильника

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На додаток до рідкокристалічного дисплею для відображення часу, новинка під назвою Qingping Bluetooth оснащена датчиками температури і вологості, а також модулем Bluetooth для синхронізації з іншими пристроями екосистеми розумного будинку, повідомляє Gizmochina.

Наприклад, якщо температура в приміщенні падає нижче 20 градусів, будильник може самостійно включити обігрівач.



Xiaomi Qingping Bluetooth Alarm Clock автоматично регулює яскравість підсвічування

На корпусі пристрою немає фізичних кнопок – щоб заглушити будильник на 10 хвилин, досить натиснути на корпус один раз, або відключити сигнал подвійним натисканням.

Керувати налаштуваннями ґаджета можна за допомогою фірмового мобільного додатку, який дозволить вибрати одну з 8 мелодій і відрегулювати гучність звуку.

Яскравість підсвічування дисплея встановлюється автоматично за розкладом – в період з 10 вечора до 7 ранку воно знижується на 50%.



Xiaomi Qingping Bluetooth Alarm Clock надійде у продаж в січні

Для вимірювання температури використовується датчик Swiss Sensirion з точністю ± 0,2 градуса і датчик вологості з точністю до ± 2%.

Дата старту продажів та ціна

Новинка вже доступна для попереднього замовлення на краудфандинговій платформі Xiaomi за ціною 8 доларів. Продажі розумного будильника розпочнуться 14 січня 2020 року.

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