Xiaomi представила доступний та функціональний зовнішній акумулятор Mi Power 3

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Xiaomi Mi Power 3: фото, характеристики, ціна
Xiaomi Mi Power 3: фото, характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi випустила спрощену версію потужного зовнішнього акумулятора Mi Power 3 Pro, який здатний заряджати ноутбуки. Новинка отримала назву Xiaomi Mi Power 3 та на відміну від свого попередника Mi Power 2 отримала додатковий роз'єм USB Type-C з підтримкою двосторонньої швидкої зарядки.

Особливості. Як повідомляє 4PDA, Xiaomi Mi Power 3 ємністю 10 000 мАг виконаний в компактному алюмінієвому корпусі і доступний в сріблястому і чорному кольорах. Всі ключові елементи розташувалися з одного боку: кнопка живлення, 4 світлодіодних індикатора для відображення рівня заряду і три роз'єми.

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Звичайний USB Type-A слугує тільки для зарядки інших пристроїв з максимальною вихідною потужністю 18 Вт. Симетричний USB Type-C можна використовувати як для зарядки самого акумулятора, так й інших ґаджетів з максимальною потужністю до 18 Вт. Окрім того, micro-USB також працює в обидві сторони: 15 Вт на прийом і 18 Вт на віддачу.

Xiaomi Mi Power 3
Xiaomi Mi Power 3 надійде у продаж 18 березня

Дата виходу та ціна. Новий портативний акумулятор надійде в продаж на офіційному сайті Xiaomi 18 березня по ціні 19 доларів (близько 500 гривень).

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Ціни Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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