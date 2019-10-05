Xiaomi представила функціональний очищувач для води Mi Water Purifier C1: особливості та ціна

Компанія Xiaomi продовжує розширювати асортимент фірмової продукції: вендор анонсував стаціонарний фільтр для води під назвою Mi Water Purifier C1. Окрім, передової системи фільтрації та доступної ціни, новинка отримала можливість підключення до кількох змішувачів одночасно.

Головні особливості. Від попередньої моделі в лінійці Xiaomi Mi Water Purifier C1 відрізняється модернізованою конструкцією і відсутністю комплектного змішувача, повідомляє Gizchina.

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Прилад з чотирирівневою системою фільтрації на базі технології зворотного осмосу можна одночасно підключити до трьох різних кранів. Продуктивність очисника – 1,3 літра в хвилину.



Xiaomi Mi Water Purifier C1

За заявою Xiaomi, вода, що пройшла через фільтр, відповідає заводським стандартам для бутильованої продукції. Цьому сприяє система картриджів з бавовни високої щільності і комплекту стрижнів з активованого вугілля.

Ціна. Модель виконана в білому кольорі, її габарити складають 471 x 452 x 170 міліметра. Mi Water Purifier C1 доступний для замовлення в Китаї за ціною 182 долари (близько 4 500 гривень), доступність новинки в інших регіонах не оголошена.

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