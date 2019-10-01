Xiaomi представила функціональний очисник повітря: особливості та ціна

Компанія Xiaomi розширила лінійку фірмової побутової техніки та представила очисник повітря Xiaomi Mi Air Purifier Pro H. Серед головних особливостей новинки: автоматичне встановлення якості повітря в приміщенні, широкий спектр забруднювачів, які вловлює девайс та сумісність з іншими приладами в екосистемі вендора.

Основні характеристики. Новий фільтр використовує HEPA-матеріал, здатний на 99,7% поглинати частинки розміром 99 мкм, повідомляє Gizchina.

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Вугільний фільтр поглинає шкідливі речовини, включаючи толуол і формальдегід, а також запахи їжі і диму. Прилад може працювати в трьох режимах інтенсивності і здатний очищати повітря від бактерій і алергенів.

Продуктивність моделі становить до 600 кубічних метрів повітря в годину, а при очищенні від формальдегіду – до 220 кубічних метрів на годину на площі до 72 квадратних метри.



Xiaomi Mi Air Purifier Pro H надійде в продаж вже 9 жовтня

Фірмовий мобільний додаток дає змогу оцінити якість повітря в кімнаті і дистанційно керувати очищувачем. Апарат сумісний з голосовим асистентом Xiao AI та може контролювати інші розумні пристрої Xiaomi.

Дата виходу та ціна. Новинка вже доступна для попереднього замовлення в Китаї за умови внесення депозиту в розмірі 7 доларів, в продаж Xiaomi Mi Air Purifier Pro H надійде 9 жовтня за ціною 239 доларів (близько 5 800 гривень).

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