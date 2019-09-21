Xiaomi представила функціональний та доступний принтер MIJIA Inkjet

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Xiaomi MIJIA Inkjet: характеристики, ціна
Xiaomi MIJIA Inkjet: характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi вирішила не лише "захопити" ринок смартфонів, але й сегмент побутової техніки. Китайський вендор випустив струменевий принтер MIJIA Inkjet із системою самоочистки, можливістю друку фотографій та документів по Wi-Fi та вражаючим ресурсом картриджів.

Основні характеристики та особливості принтера. Модель MIJIA Inkjet виконана в компактному корпусі з білого пластику з верхнім завантаженням паперу, повідомляє Mydrivers.

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Максимальна роздільна здатність друку складає 4800х1200 пікселів. Друкуюча головка здатна наносити на папір лінії товщиною 0,1 міліметра. Функція запобігання пересихання голівки проводить самоочищення раз в тиждень, передбачена і прочистка сопла в ручному режимі.

Для відправлення документів з мобільних пристроїв потрібен фірмовий додаток, з його ж допомогою можна перетворити принтер в пристрій "3 в 1", відправляючи на друк зроблені за допомогою камери ґаджета знімки документів.

Xiaomi MIJIA Inkjet
Xiaomi MIJIA Inkjet може запропонувати широкий спектр функцій

Підключення до ПК або ноутбука проводиться по Wi-Fi. Виробник також заявив підтримку функції nodriver – імовірно йдеться про можливість прямого друку зі смартфонів без установки додаткового ПЗ.

Комплектація. У комплект новинки входить набір з чотирьох картриджів, кожен з яких має кольоровий корпус – переплутати їх при установці неможливо. Виробник запевняє, що запасу чорнила досить для друку 3200 сторінок чорного тексту або до 9500 сторінок кольорового.

Xiaomi MIJIA Inkjet
Xiaomi MIJIA Inkjet вже доступний для купівлі в Китаї

Ціна принтера Xiaomi MIJIA Inkjet в Китаї становить 141 долар (близько 3 500 гривень), змінних картриджів – 5,5 долара (близько 135 гривень) за кожен.

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Теги: Побутова техніка Техно Xiaomi Новини Техно Ціни
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