Xiaomi представила функціональний та доступний принтер MIJIA Inkjet

Компанія Xiaomi вирішила не лише "захопити" ринок смартфонів, але й сегмент побутової техніки. Китайський вендор випустив струменевий принтер MIJIA Inkjet із системою самоочистки, можливістю друку фотографій та документів по Wi-Fi та вражаючим ресурсом картриджів.

Основні характеристики та особливості принтера. Модель MIJIA Inkjet виконана в компактному корпусі з білого пластику з верхнім завантаженням паперу, повідомляє Mydrivers.

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Максимальна роздільна здатність друку складає 4800х1200 пікселів. Друкуюча головка здатна наносити на папір лінії товщиною 0,1 міліметра. Функція запобігання пересихання голівки проводить самоочищення раз в тиждень, передбачена і прочистка сопла в ручному режимі.

Для відправлення документів з мобільних пристроїв потрібен фірмовий додаток, з його ж допомогою можна перетворити принтер в пристрій "3 в 1", відправляючи на друк зроблені за допомогою камери ґаджета знімки документів.



Xiaomi MIJIA Inkjet може запропонувати широкий спектр функцій

Підключення до ПК або ноутбука проводиться по Wi-Fi. Виробник також заявив підтримку функції nodriver – імовірно йдеться про можливість прямого друку зі смартфонів без установки додаткового ПЗ.

Комплектація. У комплект новинки входить набір з чотирьох картриджів, кожен з яких має кольоровий корпус – переплутати їх при установці неможливо. Виробник запевняє, що запасу чорнила досить для друку 3200 сторінок чорного тексту або до 9500 сторінок кольорового.



Xiaomi MIJIA Inkjet вже доступний для купівлі в Китаї

Ціна принтера Xiaomi MIJIA Inkjet в Китаї становить 141 долар (близько 3 500 гривень), змінних картриджів – 5,5 долара (близько 135 гривень) за кожен.

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