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Xiaomi представила компактні порохотяги з кольоровим дисплеєм

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Новий компактний порохотяг від Xiaomi / gizmochina.com

Компанія Xiaomi представил два ручних порохотяги. Roidmi Nex 2 отримав кольоровий LED-екран, а в Roidmi Nex 2 Pro використовується матриця OLED.

Нові продукти компанія за традицією розмістила на платформі колективного фінансування Youpin.

Важливо Ситуація з коронавірусом серйозно вдарила по ринку побутової техніки

Чим цікаві

Roidmi Nex 2 і Nex 2 Pro оснащені кольоровими дисплеями. При цьому головна відмінність між моделями - тип екрану.

В обох моделях на дисплеї виводиться різна інформація, наприклад рівень заряду акумулятора, необхідність очищення або заміни фільтра, а також інформація про помилки.

Roidmi Nex 2 отримав кольоровий дисплей / gizmochina.com

Roidmi Nex 2 і Nex 2 Pro мають потужність 435 Вт, а тиск всмоктування – 26500 Па. Крім того, обидві моделі отримали батареї ємністю 2500 мАг. Цього має вистачити на кілька циклів прибирання.

Порохотяги мають магнітну бездротову зарядну станцію, яка дає змогу повністю поповнити заряд акумулятора за 2,5 години.

Ціна

  • Модель Roidmi Nex 2 оцінена у 295 доларів (8 тисяч гривень).
  • За пристрій Roidmi Nex 2 Pro потрібно буде заплатити 352 долари (9 500 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Побутова техніка
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