Xiaomi представила компактну LED-лампу

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Xiaomi представила компактну LED-лампу
Xiaomi представила компактну LED-лампу / Фото з вільних джерел

Разом із презентацією золотого смартфона Redmi K20 Pro компанія Xiaomi представила ще кілька новинок. Однією з них стала портативна настільна лампа Mi Rechargeable LED Lamp.

Особливості дизайну та основні функції. Як повідомляє Gizmochina, зовні Mi Rechargeable LED Lamp відрізняється від інших світлодіодних настільних ламп Xiaomi.

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Вона має круглу підставку і рухливий абажур в формі конуса. Передбачено три режими світіння з різною яскравістю і температурою: від холодної до теплої.

Вбудований акумулятор забезпечує до 5 годин роботи і дає змогу вільно переносити світильник по дому, в тому числі і брати на вулицю при необхідності.

Презентація Xiaomi Mi Rechargeable LED Lamp – дивіться відео

Ціна. У продаж Xiaomi Mi Rechargeable LED Lamp надійде 18 липня на краудфандінговій платформі Xiaomi за ціною 19 доларів (близько 500 гривень). Після надходження в роздрібний продаж лампа буде коштувати вже 22 долари (близько 600 гривень).

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Теги: Ціни Техно Новини Техно Xiaomi Побутова техніка
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