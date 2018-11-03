Xiaomi представила недорогі Bluetooth-навушники

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Bluetooth-навушники від Xiaomi
Bluetooth-навушники від Xiaomi / gagadget.com

Компанія Xiaomi представила бюджетні Bluetooth-навушники Mi Bluetooth Neckband Earphones Youth Edition. Новинка на китайському ринку коштує близько 24 доларів.

Про це повідомляє gagadget.com.

Новинка складається із вкладишів, а щоб не загубити, вони з’єднані чимось на кшталт намиста, що дає змогу навушникам триматись на шиї.

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Вбудований акумулятор забезпечує до 7 годин прослуховування музики і повністю заряджається за годину.

Кнопки відповіді та регулювання гучності розміщенні на дузі. Вони не мають магнітів, тож з’єднуються за допомогою маленької засувки.

Навушники доступні у чорному та яскраво-оранжевому кольорах. На китайському ринку вони коштують 169 юанів – це трохи більше 24 доларів або 670 гривень.

Mi Bluetooth Neckband Earphones Youth Edition

Навушники доступні у 2 кольорах

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Теги: Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: Техно
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