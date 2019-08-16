Xiaomi представила новий "дальнобійний" електровелосипед Himo C16

453 Читать новость на русском
Xiaomi Himo C16: характеристики та ціна електровелосипеда
Xiaomi Himo C16: характеристики та ціна електровелосипеда / Фото з вільних джерел

На краудфандинговому майданчику Xiaomi звився новий цікавий лот – електричний велосипед Himo C16. Крім незвичної конструкції із двома сидіннями, він отримав значний запас ходу від одного заряду.

Основні характеристики Xiaomi Himo C16. Однією з ключових особливостей новинки став ємний акумулятор: на одному заряді велосипед здатний проїхати до 75 кілометрів, або до 55 кілометрів з пасажиром на задньому сидінні. Використання педалей допомагає додатково збільшити дальність пробігу.

Читайте також: Xiaomi представила відеореєстратор, який автоматично записує момент ДТП: деталі та ціна

Новинка обладнана кошиком для вантажів на передній стійці і підставкою для ніг. Швидкість руху, залишок заряду та інша інформація виводяться на дисплей, що розмістився на правій частині керма.

Xiaomi Himo C16
Електровелосипед Xiaomi Himo C16

Для їзди в умовах поганого освітлення модель оснащена світлодіодною фарою і габаритним ліхтарем.

Xiaomi Himo C16
Xiaomi Himo C16 отримав цікавий дизайн

Дата старту продажів та ціна. Електровелосипед Xiaomi Himo C16 доступний на краудфандинговому майданчику бренду. Вартість новинки за попереднім замовленням становить 284 долари (близько 7 200 гривень), в роздріб модель надійде 19 вересня за ціною 369 доларів (близько 9 300 гривень).

Xiaomi Himo C16
Xiaomi Himo C16 надійде у продаж 19 вересня

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Що може змусити Путіна зупинити війну і піти з Донбасу: заява США
сьогодні
8051
Теги: Ціни Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
15 серпня 14:13 Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
3828
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
14 серпня 09:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 7400
Огляд смартфона Honor 20: чому варто звернути увагу на новий флагман
13 серпня 21:04 Огляд смартфона Honor 20: чому варто звернути увагу на новий флагман
517
Зорепад Персеїди: фото та відео із соцмереж
13 серпня 16:11 Зорепад Персеїди: фото та відео із соцмереж
1006
Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
13 серпня 09:07 Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
Анастасія Можаровська 5973
Новини
Більше новин
Залиште відгук