Xiaomi представила новий "дальнобійний" електровелосипед Himo C16

На краудфандинговому майданчику Xiaomi звився новий цікавий лот – електричний велосипед Himo C16. Крім незвичної конструкції із двома сидіннями, він отримав значний запас ходу від одного заряду.

Основні характеристики Xiaomi Himo C16. Однією з ключових особливостей новинки став ємний акумулятор: на одному заряді велосипед здатний проїхати до 75 кілометрів, або до 55 кілометрів з пасажиром на задньому сидінні. Використання педалей допомагає додатково збільшити дальність пробігу.

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Новинка обладнана кошиком для вантажів на передній стійці і підставкою для ніг. Швидкість руху, залишок заряду та інша інформація виводяться на дисплей, що розмістився на правій частині керма.



Електровелосипед Xiaomi Himo C16

Для їзди в умовах поганого освітлення модель оснащена світлодіодною фарою і габаритним ліхтарем.



Xiaomi Himo C16 отримав цікавий дизайн

Дата старту продажів та ціна. Електровелосипед Xiaomi Himo C16 доступний на краудфандинговому майданчику бренду. Вартість новинки за попереднім замовленням становить 284 долари (близько 7 200 гривень), в роздріб модель надійде 19 вересня за ціною 369 доларів (близько 9 300 гривень).



Xiaomi Himo C16 надійде у продаж 19 вересня

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