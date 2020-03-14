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Xiaomi представила очищувач повітря з безпечним вентилятором

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Daewoo F9 Bladeless від Xiaomi / gizchina

Xiaomi, відома різноманітністю продукції, що випускається, продовжує розширювати асортимент своєї краудфандінговой платформи YouPin. Новинкою інтернет-майданчики став очищувач повітря Daewoo F9 Bladeless, примітний не тільки оригінальним дизайном, але і нестандартної конструкцією вбудованого вентилятора, що виключає отримання травм при роботі приладу.

В комплект пристрою входить два фільтра HEPA, які призначені для очищення повітря. За заявою виробника, при 30-кратному "прокачування" повітря в приміщенні прилад затримує до 95,2% формальдегіду і до 89,7% летких органічних сполук, пише Gizchina.

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Особливості нового очищувача Xiaomi

Daewoo F9 Bladeless має 9 режимів роботи, градації яких позначені в інструкції як "вітер з пасовищ", "гірський лісовий вітер" і "океанський бриз".


Очищувач повідтря Daewoo F9 Bladeless від Xiaomi

Конструкція новинки позбавлена ​​зовнішніх лопастей – пристрій видуває тонкі плавні потоки повітря з прорізів на поверхні тороїда (замкнутої труби). Компресор в основі корпусу втягує повітря і направляє його в приміщення через порожнисту трубку. Оскільки в ньому відсутні обертові механічні елементи, пристрій безпечний для дітей.

Ціна

Вентилятор оснащений фізичними кнопками на корпусі і поставляється з пультом дистанційного керування. Вартість Daewoo F9 Bladeless становить 139 доларів.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
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