Xiaomi представила потужний очищувач повітря Mi Air Purifier

Китайська компанія Xiaomi представила нову версією фірмового очищувача повітря Mi Air Purifier. Апарат став доволі потужним, і тепер він здатен охоплювати велику територію – 105 квадратних метрів.

Про це пише gizmochina.com.

Нове покоління очищувача має три рівні фільтрації. Змінили інженери також його споживання енергії – новинка стала більш енергозберігаючою.

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Також пристрій оснащений сенсорним дисплеєм. Окрім того, очищувачем можна користуватись і за допомогою смартфона, щоправда, попередньо треба встановити додаток. Новинка підтримує голосового помічника Xiao AI.

Mi Air Purifier можна встановити на підлозі або повісити на стіну.

Коштує нова версія Xiaomi Mi Air Purifier 2499 юанів (це близько 360 доларів або 10 тисяч гривень).

Mi Air Purifier призначений для великих територій

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