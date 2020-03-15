Xiaomi представила продуктивний очищувач води з розумним лічильником

Компанія Xiaomi розширила лінійку побутової техніки випуском очищувача для води під назвою Viomi Yunmi S2 600G. Головними особливостями новинки стали змінний фільтр з високим ступенем фільтрації, високий натиск, що прискорює набір чистої води в посуд, і автоматичний підрахунок ресурсу змінного елементу через інтернет.

Китайський виробник не перестає дивувати новинками, особливо останнім часом. Новий функціональний ґаджет для очистки води стане у пригоді практично в будь-якому домі, зазначає gizmochina.

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Інші можливості очищувача

Новинка оснащена змінним картриджем, виконаним за схемою "4+1" із застосуванням технології зворотного осмосу, і забезпечує рівень фільтрації RO-5, що відповідає стандарту для бутильованої питної води. За заявою виробника, прилад здатний ефективно очищати воду від бактерій, важких металів і антибіотиків.



Система самостійно підкаже коли потрібно замінити картридж

Наповнити склянку чистої водою Yunmi S2 600G може всього за 8 секунд. Про необхідність заміни фільтруючого елемента користувачеві нагадає не тільки мобільний додаток, але і синій світлодіодний індикатор на корпусі крана.

Ціна

Очищувач Viomi Yunmi S2 600G вже надійшов у продаж в Китаї за ціною 286 доларів.

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