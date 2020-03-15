24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Xiaomi представила продуктивний очищувач води з розумним лічильником

- Читать новость на русском
Система очищення води від Xiaomi / gizmochina

Компанія Xiaomi розширила лінійку побутової техніки випуском очищувача для води під назвою Viomi Yunmi S2 600G. Головними особливостями новинки стали змінний фільтр з високим ступенем фільтрації, високий натиск, що прискорює набір чистої води в посуд, і автоматичний підрахунок ресурсу змінного елементу через інтернет.

Китайський виробник не перестає дивувати новинками, особливо останнім часом. Новий функціональний ґаджет для очистки води стане у пригоді практично в будь-якому домі, зазначає gizmochina.

До теми Xiaomi випустила розумну лампу з вбудованим обігрівачем

Інші можливості очищувача

Новинка оснащена змінним картриджем, виконаним за схемою "4+1" із застосуванням технології зворотного осмосу, і забезпечує рівень фільтрації RO-5, що відповідає стандарту для бутильованої питної води. За заявою виробника, прилад здатний ефективно очищати воду від бактерій, важких металів і антибіотиків.


Система самостійно підкаже коли потрібно замінити картридж

Наповнити склянку чистої водою Yunmi S2 600G може всього за 8 секунд. Про необхідність заміни фільтруючого елемента користувачеві нагадає не тільки мобільний додаток, але і синій світлодіодний індикатор на корпусі крана.

Ціна

Очищувач Viomi Yunmi S2 600G вже надійшов у продаж в Китаї за ціною 286 доларів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

З космосу помітили масові поховання померлих від коронавірусу в Ірані
сьогодні
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 13:03 Коронавірус в Україні: як вплине на ринок техніки та чи будуть дорожчати смартфони
Ірина Полицька
сьогодні 07:43 Коронавірус в Україні: Telegram бот, онлайн карта та ґаджети для захисту
Анастасія Можаровська
12 березня 14:30 Карантин в Україні 2020: як працювати вдома і не втратити продуктивність
Ірина Полицька
11 березня 17:34 Через коронавірус скасовують техно презентації та виставки: список подій
Анастасія Можаровська
11 березня 08:10 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук