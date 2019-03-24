Xiaomi представила робот-порохотяг: чим він особливий

Компанія Xiaomi представила робот-порохотяг Roborock Sweep Т6. Відмінністю новинки від попередніх моделей лінійки – низький рівень шуму. При цьому інші функції порохотяга залишились такими ж якісними.

Однією з особливостей новинки стала система лазерного картування Map Management 3.0. Спеціальні алгоритми визначають пріоритет напрямки руху робота, підвищуючи ефективність прибирання на 20 відсотків в порівнянні з попередньою моделлю. Користувачеві доступні функції ручного коректування маршруту і установка віртуальної стіни в приміщенні, що обмежує пересування пилососа. Про це повідомляє Gizchina.com

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Зйомна основна щітка дозволяє легко видалити волосся і шерсть домашніх тварин, для цього вам не доведеться розбирати порохотяг. У комплект Roborock Sweep T6 входить набір з десяти одноразових швабр з кріпленням на липучках. Для налаштування режиму вологого прибирання є можливість регулювання подачі води на ті елементи, котрі потрібно почистити.



Порохотяг від Xiaomi безшумний

Робочий шум пилососа знизили на 50 відсотків за рахунок установки повітряного фільтра та спеціального шумоізоляційного шару поруч з двигуном. Потужність всмоктування при цьому не знизилася і становить 2 тисячі Па. Автономність пилососа забезпечує вбудований акумулятор на 5 тисяч 200 мАч.



Порохотяг із потужним акумулятором

Передзамовлення Roborock Sweep T6 вже доступний на майданчику Xiaomi за ціною 417 доларів.

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