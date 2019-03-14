Xiaomi представила роутер за 18 доларів

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Роутер Xiaomi Mi Router 4A
Роутер Xiaomi Mi Router 4A

Китайська компанія Xiaomi випустила нові недорогі роутери. Вони отримали назву Xiaomi Mi Router 4A і 4A Gigabit. Вартість новинок стартує від 18 доларів.

Як пише tehnot.com, новинки працюють в двох діапазонах і підтримують Wi-Fi 5 (802.11ac) з теоретичною максимальною швидкістю до 1167 Мбіт/с.

Mi Router 4 передає 100 Мбіт/с на кожен роз’єм, а Mi Router 4 Gigabit гігабайт за секунду. У компанії обіцяють стабільну роботу пристроїв при підключенні до 64 (128 в 4A Gigabit) ґаджетів одночасно. При цьому йдеться про різну розумну електроніку в першу чергу.

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Зовнішній вигляд. Новинки доступні лише у білому кольорі. Кожен має по чотири антени, по два порти LAN та по одному WAN.

Xiaomi Mi Router 4A і 4A Gigabit

Роутери доступні лише у білому кольорі

Ціна. Mi Router 4A оцінений у 18 доларів (трохи менше 500 гривень). Старша версія Mi Router 4A Gigabit коштує 25 доларів (675 гривень). Новинка надійде у продаж в Китаї 19 березня.

Xiaomi Mi Router 4A і 4A Gigabit.

Продаж почнеться 19 березня

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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