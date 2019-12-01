Xiaomi представила "розумне" ліжко: головні особливості та ціна

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Xiaomi 8HMilan Smart Electric Bed: характеристики та ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi представила "розумне" ліжко, яке отримало назву 8HMilan Smart Electric Bed. Новинка отримала низку корисних функцій, серед яких підігрів, які здатні поліпшити сон власника.

Особливості

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Управління ліжком здійснюється як за допомогою фірмового мобільного додатку, так і з використанням голосових асистентів, повідомляє Gizmochina.

Однією з функцій ліжка стала можливість регулювання кута підйому для максимального комфорту.

Привод, який відповідає за регулювання, складається відразу з двох двигунів, завдяки чому можна налаштовувати обидві половини ліжка: верхню частину в межах від 0 градусів до 60 градусів, а нижню – до 30 градусів.

Огляд розумного ліжка Xiaomi 8HMilan Smart Electric Bed – дивіться відео

У додатку доступні п'ять попередньо встановлених налаштувань, що дозволяють швидко змінити найбільш відповідний кут.

Надійність конструкції та матеріалів

Для виготовлення ліжка Xiaomi і суббренд 8HMilan використовували високоміцне скловолокно і леговану сталь, що свідчить про міцність виробу і його здатність витримувати великі навантаження на розрив.

Як запевняють представники компанії, один сегмент рами не піддається деформації при впливі сили до 75 кілограмів. Саме ж ліжко витримує до 1000 кілограмів. Завірена виробником довговічність каркаса становить 10 років.

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Оздоблення розумного ліжка виконане з екологічної тканини, яка візуально нагадує шкіру. В ході тестування інженери Xiaomi з'ясували, що поява механічних пошкоджень матеріалу може відбутися не менш ніж через 20 000 циклів при випробуванні на тертя.

Дата виходу та ціна

Вартість ліжка Xiaomi становить 285 доларів (орієнтовно 6 850 гривень за курсом станом на 1 грудня 2019 року). У продаж новинка надійде вже 3 грудня.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Побутова техніка Техно Новини Техно Ціни Xiaomi
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