Xiaomi представила "розумні" телевізори Mi TV: ціна приємно дивує

Компанія Xiaomi представила нові смарт-телевізори Mi TV. Новинки вже зовсім скоро надійдуть у продаж, а їх ціна приємно здивує, адже вона стартує від 160 доларів.

Як повідомляє Gizmochina, у сімействі дебютували чотири моделі: з діагоналлю 32 дюйма, 43 дюйма, 55 дюймів і 65 дюймів.

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Характеристики. Смарт-телевізори наділені чотирьохядерним 64-бітовим процесором, а в якості програмної платформи використовується фірмова система PatchWall, що включає інтуїтивно зрозумілий інтерфейс з алгоритмами штучного інтелекту.



Сімейство Mi TV поповнилося новими моделями

Панель з діагоналлю 32 дюйма має роздільну здатність HD (1366 × 768 пікселів). Ця модель несе на борту 1 ГБ оперативної пам'яті і флеш-модуль місткістю 4 ГБ.

Телевізор розміром 43 дюйма відповідає формату Full HD – 1920 × 1080 пікселів. В арсеналі пристрою – 1 ГБ оперативки і 8 ГБ флеш-пам'яті.

Нарешті, версії з діагоналлю 55 дюймів і 65 дюймів підтримують роздільну здатність 4K (3840 × 2160 пікселів). Вони мають у своєму розпорядженні 2 ГБ оперативної пам'яті і флеш-накопичувач місткістю 8 ГБ.



Mi TV вже зовсім скоро надійдуть у продаж

Інші особливості. Всі новинки підтримують бездротовий зв'язок Bluetooth Low Energy (LE) і Wi-Fi. Панелі можуть похизуватися вузькими рамками навколо дисплея і поліпшеним дизайном задньої частини. Комплект включає Bluetooth-пульт дистанційного керування з підтримкою голосових команд.

Ціна:

Діагональ 32 дюйма – 160 доларів (близько 4 300 гривень); Діагональ 43 дюйма – 300 доларів (близько 8 000 гривень); Діагональ 55 дюймів – 450 доларів (близько 12 000 гривень); Діагональ 65 дюймів – 600 доларів (близько 16 000 гривень).

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