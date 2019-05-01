Xiaomi представила "розумний" відеореєстратор: що він вміє

Компанія Xiaomi представила в Китаї новий відеореєстратор DDPAI miniONE Dashcam Night Vision. Головною особливістю новинки стала функція нічної зйомки, завдяки якій камера навіть вночі може розрізнити номерні знаки автомобілів та навіть пішоходів.

Як повідомляє Gizmochina, пристрій підтримує голосове управління і можливість зйомки як дороги, так і салону автомобіля.

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Дизайн. Відеореєстратор виконаний у вигляді невеликого циліндра і поставляється з кріпленням, в якому він може обертатися на 360 градусів. Це дає змогу регулювати область зйомки і використовувати його для запису того, що відбувається всередині салону.

Основні характеристики. Пристрій підтримує управління голосом, що дає змогу зробити фото, відключити звук і виконати інші операції, не відволікаючись від водіння.



Відеореєстратор Xiaomi має цікавий дизайн та просунуту камеру

У DDPAI miniONE Dashcam Night Vision використовується великий сенсор Sony IMX307 з розміром пікселів 2,9 мкм і об'єктив з діафрагмою f / 1.8. Використання системи з шести скляних лінз збільшує кількість світла, що потрапляє на матрицю.

Крім того, кут огляду в 140 градусів дозволяє захоплювати практично все, що відбувається попереду. У камері також є сенсор G-Force, здатний розпізнати різке гальмування або зіткнення, щоб гарантовано зберегти запис інциденту.

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Зберігання даних. Для збереження відзнятого матеріалу у відеореєстраторі передбачено вбудоване сховище eMMC об'ємом 16 або 32 ГБ залежно від версії. У порівнянні з SD-картою така пам'ять має в 5 разів більшу швидкість читання і в 10 разів довший термін служби. Крім того, завдяки використанню кодека H.265 ефективність стиснення відео поліпшується, а підсумковий розмір – зменшується.



Відеореєстратор Xiaomi видає чітку картинку навіть при поганому освітленні

Ціна. DDPAI miniONE Dashcam Night Vision можна придбати на платформі Xiaomi Youpin за ціною 44 долари (близько 1 200 гривень) за версію на 16 ГБ, модифікація з накопичувачем на 32 ГБ обійдеться в 54 долари (близько 1 500 гривень).

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