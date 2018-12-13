Xiaomi представила розумну розетку: що вона вміє

Компанія Xiaomi представила ще один цікавий ґаджет для розумного будинку –розумна розетка Miija Smart Socket Wi-Fi. Пристрій має міцний пластиковий корпус із захистом від перегріву до 750 градусів.

Про це пише gagadget.com.

Розетка підтримує технологію голосового управління. Також є захист від високої напруги, перевантаження та інших збоїв.

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Окрім того, на корпусі є спеціальна Wi-Fi-кнопка для підключення розумної розетки до смартфону, планшету, ноутбука або комп’ютера. За допомогою додатку Mi Home гаджет Miija Smart Socket Wi-Fi можна зробити кілька налаштувань: наприклад запускати або вимикати напругу.

Пристрій можна синхронізувати зі смартфоном

Смарт-розетка Xiaomi Miija Smart Socket Wi-Fi вже доступна для покупки в фірмовому магазині компанії за ціною 7 доларів (майже 200 гривень).

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