Xiaomi представила смарт-годинник Haylou Solar з рекордною автономністю

Xiaomi на своїй краудфандинговій платформі випустила стильний годинник Solar LS05. Він розроблений партнером компанії – Haylou. Гаджет отримає значну автономність і мінімальний цінник.

До теми Xiaomi представила унікальний розумний годинник з двома камерами і 5G

Особливості смарт-годинника

Haylou Solar LS05 оснащений металевим корпусом з повноцінним захистом від води й пилу (IP68) і абсолютно круглим 1,28-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 240×240 пікселів. Стандартний ремінець силіконовий, але при необхідності його можна замінити. Для підключення до смартфонів використовується Bluetooth 5.0.

Годинник може вимірювати пульс і відстежувати 12 різних видів фізичної активності, включаючи біг, ходьбу, їзду на велосипеді, йогу, гімнастику і навіть футбол. Також присутні таймери і будильники, функція управління музикою, моніторинг сну, висновок погоди і повідомлень зі смартфона.



Xiaomi Haylou Solar / Xiaomiyoupin

30 днів автономної роботи

Однією з найголовніших особливостей Haylou Solar LS05 стала автономність – акумулятор на 340 мАг забезпечує до 30 днів автономної роботи в економічному режимі і до 15 днів при постійному використанні датчика вимірювання пульсу. Для підзарядки використовується невеликий коннектор, що йде в комплекті.

Ціна

Haylou Solar LS05 вже доступні для попереднього замовлення в Китаї за ціною 149 юанів (572 гривні). Старт продажів запланований на 18 травня 2020 року. Після цієї дати їх можна буде купити і на AliExpress.

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