Xiaomi представила унікальний powerbank: головні особливості та ціна новинки

Компанія Xiaomi поповнила асортимент портативних акумуляторів новою моделлю idmix Super Travel. Відмінною особливістю новинки стали: сумісність із роз'ємами розеток різних країн та регіонів, вбудований блок живлення та наявність порта USB Type-C.

Основні характеристики. Як повідомляє Gizchina, powerbank сумісний з розетками Великобританії, Австралії та Європи – в комплекті пристрою є необхідні адаптери, які легко змінюються одним рухом.

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Підзарядка акумулятора проводиться без використання додаткових блоків живлення за допомогою складної вилки, яка розміщена на корпусі пристрою.

Ємність вбудованого акумулятора Xiaomi idmix Super Travel становить 10 000 мАг. Цього достатньо для двох повних зарядок Xiaomi Mi 9 або 2,2-кратної "заправки" iPhone Xs.

Максимальна вихідна потужність Xiaomi idmix Super Travel становить 15 Вт (5В / 3А).



Xiaomi idmix Super Travel

Сумісність з пристроями Apple. Спеціально для власників пристроїв Apple випускається MFi-сертифікована версія акумулятора. Powerbank видає напругу в 5 вольт при силі струму в 2,4 ампера, що майже в 2,5 рази швидше стандартного зарядного пристрою Apple. За 40 хвилин, за запевненням виробника, ґаджет здатний зарядити iPhone Xs Max на 40%.

Ціна. Вартість акумулятора складає 37 доларів (близько 950 гривень) за MFi-версію і 30 доларів (близько 750 гривень) за стандартну модифікацію з USB Type-C.

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