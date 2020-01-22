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Xiaomi представила велотренажер з величезним дисплеєм

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Smart Bike V1-PLUS / Xiaomi

Розвиваючи лінійку спортивних аксесуарів, на власному краудфандинговому майданчику Youpin Xiaomi представила чергову новинку – велотренажер Smart Bike V1-PLUS. Однією з головних особливостей пристрою став великий 19,5-дюймовий дисплей з функціями особистого тренера, підвищує ефективність занять.

Особливості тренажера

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Примітно, що трансляція на 19,5-дюймовий дисплей Smart Bike V1-PLUS ведеться в режимі реального часу, а сеанси проходять три рази на день. За заявами виробника, уроки не повторюються, а повний цикл вправ включає більше ніж 3000 відео, які можна замовити додатково.

За допомогою програми Yesoul користувач також може контролювати стан власного організму під час тренувань.


Ключова особливість Smart Bike V1-PLUS – величезний екран

Характеристики тренажера

Габарити велотренажера складають 145х130х53 сантиметри. Особливістю конструкції Smart Bike V1-PLUS стала відмова інженерів від гальмівних колодок на користь магнітної системи гальмування, а також використання ремінного приводу для зниження рівня шуму під час занять.


Велотренажер Xiaomi Smart Bike V1-PLUS

Ціна

Вартість велотренажера Smart Bike V1-PLUS в чорному або білому корпусі становить 145 доларів, дата початку продажів новинки буде оголошена пізніше.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
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