Xiaomi представили бюджетну компактну сокодавку MIJIA

Компанія Xiaomi 31 липня запустила на краудфандингу (спільнокошт) портативну сокодавку. Її можна буде носити з собою і розетка для цього зовсім не потрібна.

Компанія Xiaomi люб'язно називає свій продукт "портативним магазином соків".

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Сокодавка має мінімалістичний дизайн, чашку об'ємом 350 мл і здатна віджимати свіжі фрукти всього за 140 секунд.

Пристрій використовує літій-іонний акумулятор, який заряджається за 2 години. Окрім того, повністю заряджена батарея може зробити до 15 склянок соку.

Ціна. Зараз сокодавка MIJIA поставляється за роздрібною ціною 14 доларів, проте буде доступна всього за 13 на сайтах Xiaomi Mall і Mi Home.



Портативна сокодавка Xiaomi

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