Xiaomi представить найпотужніший у світі смартфон

Незабаром після оголошення дати анонсу флагманського смартфона Xiaomi Mi 9 в мережі з'явилися чутки щодо виходу покращеної модифікації новинки. Пізніше один із співзасновників компанії розкрив характеристики Xiaomi Mi 9 Explorer Edition та назвав смартфон "найпотужнішим у світі".

Відповідаючи на запитання одного з підписників, віце-президент Xiaomi Ван Чуань повідомив, що вже користується неанонсованою новинкою "з деякого часу", передає Gizmochina.

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За його словами, це найпотужніший у світі смартфон, і хоча докладних технічних специфікацій він не озвучив, йдеться ймовірно про новітній процесор Snapdragon 855 в комбінації з 10 ГБ оперативної пам'яті.



Xiaomi Mi 9 Explorer Edition стане найпотужнішим смартфоном у світі

Також він підтвердив наявність основної камери з чотирьох сенсорів, які засвітилися на опублікованому раніше постері. Зображення не розкриває всіх особливостей дизайну пристрою, однак на основі побаченого можна припустити наявність прозорої вставки на задній кришці.

Подібне рішення вже використовувалося і при створенні аналогічної модифікації Xiaomi Mi 8.



Xiaomi Mi 9 Explorer Edition представлять 20 лютого

Детальні характеристики Xiaomi Mi 9 Explorer Edition невідомі. Ймовірно, просунута версія флагманського пристрою буде представлена ​​20 лютого одночасно з Xiaomi Mi 9.

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