Xiaomi представить нову лінійку смартфонів: що про це відомо

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Xiaomi представить нову лінійку смартфонів
Xiaomi представить нову лінійку смартфонів / Fortune

Як правило, анонсу нових девайсів Xiaomi передує низка витоків та чуток. Цього разу голова бренду в соцмережі Weibo оголосив про майбутню презентацію нової серії смартфонів, яку запланували на 21 червня.

Як повідомляє 4PDA, ніяких подробиць і натяків на характеристики майбутніх новинок Лей Цзюнь не повідомив.

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Що можуть представити? З чуток, йдеться про прем'єру смартфонів Xiaomi Mi CC9 та Mi CC9e. Згідно раннім витокам, Xiaomi Mi CC9 отримає процесор Snapdragon 730, підекранний сканер відбитків пальців і акумулятор на 4000 мАг. Більш доступному Mi CC9e приписують чіпсет Snapdragon 710.

Xiaomi
Xiaomi представить нові смартфони

Очікується, що обидві модифікації будуть оснащені просунутою 32-мегапіксельною фронтальною камерою і каплевидним вирізом в екрані. Ціна Xiaomi Mi CC9 і Mi CC9e не оголошена.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Xiaomi
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