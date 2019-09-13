Xiaomi представить одразу 6 нових телевізорів

Схоже китайський виробник Xiaomi вирішив суттєво розширити сферу своєї діяльності, зайнявши нішу на ринку телевізорів. Китайська компанія готує великий захід, запланований на 24 вересня.

Як передає xiaomishka, саме в рамках цього заходу компанія офіційно представить нову ​​фірмову прошивку MIUI 11.

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Крім того, тоді ж презентують новий смартфон Mi 9 Pro 5G.

Та найбільшою несподіванкою стане анонс одразу шести моделей телевізорів. Вже 24 вересня ми побачимо такі моделі: L65M5-EC, L65M5-EA, L55M5-ES, L43M5-EC, L43M5-4X, L43M5-FA. Це будуть дві 64-дюймові, одна 55-дюймова і три 43-дюймові моделі.

На жаль, більше інформації про характеристики цих моделей поки немає.

#Xiaomi is going to launch new Mi TV models:

L65M5-EC

L65M5-EA

L55M5-ES

L43M5-EC

L43M5-4X，L43M5-FA



Guess, it will also be on September 24th ;) — Xiaomishka (@xiaomishka) September 11, 2019

Що відомо про інші телевізори Xiaomi? Нещодавно компанія випустила телевізор під брендом Redmi з діагоналлю 70 дюймів. Модель отримала шалену популярність – всього за 15 хвилин було продано Redmi TV на 15 мільйонів юанів. Тобто щохвилини продається 295 телевізорів Redmi TV.

Популярність моделі можна пояснити привабливою ціною – Redmi TV становила 3800 юанів (535 доларів або 15 800 гривень). При цьому спеціально для першого продажу вартість була знижена до 3400 юанів (480 доларів або 13 900 гривень).

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