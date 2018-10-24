Xiaomi представить перший в світі смартфон на процесорі Snapdragon 675
Компанія Xiaomi оголосила про свої наміри випустити смартфон середнього рівня. Головною особливістю новинки стане те, що смартфон працюватиме на новому процесорі Qualcomm Snapdragon 675.
Про це повідомляє GizmoChina.
Читайте також: Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно
Таку заяву зробив Ману Кумар Джейн – міжнародний віце-президент Xiaomi – під час події Qualcomm 4G / 5G Summit в Гонконзі. Xiaomi стала першою компанією, яка оголосила про такі плани, і може встигнути випустити перший в світі смартфон з цим процесором.
Xiaomi представить смартфон на Snapdragon 675
Відзначимо, Qualcomm представила процесор Snapdragon 675 лише вчора, 23 жовтня. Він стане наступником чіпа Snapdragon 670. Процесор створений на основі 11-нанометрового техпроцесу.
Чіпсет приносить ряд висококласних функцій, які раніше були властиві лише флагманам, включаючи потрійні камери, портретний режим або 3D-сканування особи користувача для розблокування смартфона.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно