Xiaomi представить перший в світі смартфон на процесорі Snapdragon 675

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Xiaomi представить перший в світі смартфон на процесорі Snapdragon 675
Xiaomi представить перший в світі смартфон на процесорі Snapdragon 675 / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi оголосила про свої наміри випустити смартфон середнього рівня. Головною особливістю новинки стане те, що смартфон працюватиме на новому процесорі Qualcomm Snapdragon 675.

Про це повідомляє GizmoChina.

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Таку заяву зробив Ману Кумар Джейн – міжнародний віце-президент Xiaomi – під час події Qualcomm 4G / 5G Summit в Гонконзі. Xiaomi стала першою компанією, яка оголосила про такі плани, і може встигнути випустити перший в світі смартфон з цим процесором.


Xiaomi представить смартфон на Snapdragon 675

Відзначимо, Qualcomm представила процесор Snapdragon 675 лише вчора, 23 жовтня. Він стане наступником чіпа Snapdragon 670. Процесор створений на основі 11-нанометрового техпроцесу.

Чіпсет приносить ряд висококласних функцій, які раніше були властиві лише флагманам, включаючи потрійні камери, портретний режим або 3D-сканування особи користувача для розблокування смартфона.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Китай Qualcomm
Джерело: Техно
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