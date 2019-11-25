Xiaomi презентувала компактну бездротову дриль AKKU
На краудфандинговому майданчику Xiaomi презентувала компактну бездротову дриль AKKU, виконана у формі, що більше нагадує клеєвий пістолет. Однією з особливостей продукту є безщіточний електродвигун.
На перший погляд цей малюк від Xiaomi скидається на іграшку, однак насправді його можна використовувати з найрізноманітнішою метою. Такий помічник вам точно знадобиться в майстерні або з побутовою метою.
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Працюватиме інструмент у двох швидкісних режимах: при 260 або 850 оборотах в хвилину. Перший режим можна використовувати для складання меблів, розбирання побутової техніки або навіть на кухні, скажімо для збивання омлету.
Друга ж швидкість використовується для більш серйозних робіт, наприклад для загвинчування саморізів в гіпсокартон та дерево, а також для свердління плитки й металу.
Другий режим дозволяє використовувати дриль для роботи з деревом та металом / Xiaomi
Автономну роботу забезпечують змінні акумулятори 21700, які встановлюються в ручці подібно обоймі. Перезаряджаються вони через порт USB Type-C. Використовувати для цього можна навіть павербанк.
Заряджати дриль можна навіть від павербанка / Xiaomi
До стандартного комплекту входить 8 найпоширеніших насадок та подовжувальна головка з хромо-ванадієвої сталі. Важить дриль AKKU 520 грамів при розмірах 150×45×160 міліметрів.
Стандартний комплект насадок дрилі AKKU / Xiaomi
Дриль обладнана електронним перемикачем реверсу розрахованим на 200 000 натискань, а під патроном розташований LED-ліхтарик яким можна освітити темні місця у разі потреби.
AKKU обладнана LED-ліхтариком для додаткового освітлення / Xiaomi
Дивіться відео про безщіткову двошвидкісну Xiaomi AKKU:
Ціна
Наразі дриль Xiaomi AKKU доступна для замовлення у Китаї за ціною всього 199 юанів (приблизно 690 гривень). У продажі на AliExpress вона може з’явитися вже в лютому.
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