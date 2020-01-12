Xiaomi присудила собі приз в мільйон доларів за Mi Mix Alpha

Представлений минулої осені Xiaomi Mi Mix Alpha став одним з найбільш незвичайних смартфонів за всю історію індустрії. Пристрій вийшов настільки видатним, що навіть переміг у внутрішньому технологічному конкурсі компанії.

Про який конкурс йде мова

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Щороку Xiaomi підбиває підсумки року і в рамках спеціальної технологічної премії вибирає свої кращі продукти. У цьому конкурсі беруть участь невеликі команди, що складаються менш ніж з десяти осіб, повідомляє ITHome.

Як обирають переможця

Продукт повинен відповідати низці критеріїв – він має бути:

оригінальним;

передовим і першим у своєму роді;

а також бути мобільним пристроєм або стосуватися класу інтернету речей.

За підсумками 2019 року найкращою технологічною новинкою Xiaomi став Mi Mix Alpha, а команда розробників отримала грант в розмірі одного мільйона доларів.

Як створювали Mi Mix Alpha

Хан Гаосай, глава дослідницької команди Xiaomi напрямку гнучких екранів, розповів деякі подробиці про створення Mi Mix Alpha. За його словами, коли вони представили ідею Лей Цзюню, главі Xiaomi, той наполіг на випуску проривного продукту будь-якою ціною.

Саме це повністю розв'язало інженерам руки і дозволило створити пристрій без обмежень.



Революційний Xiaomi Mi Mix Alpha

Представник компанії розповів, що смартфон наразі не виготовляється масово і у них поки немає таких планів. Однак він зазначив, що в разі необхідності Xiaomi могла б прямо зараз налагодити масове виробництво Mi Mix Alpha.

Ціна й дата виходу

Нагадаємо, що заявлена ​​ціна гаджета складає 2 830 доларів. Раніше було оголошено, що пристрій вийде обмеженим тиражем, але терміни випуску ще не озвучені.

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