Xiaomi продає смартфон Redmi K30 5G дешевше собівартості

Нещодавно представлений смартфон Redmi K30 5G став одни із найдоступніших пристроїв із підтримкою мереж п’ятого покоління на ринку. Як вендору вдалося знизити вартість девайся взялися розбиратися експерти і вони дійшли до дуже неочікуваного висновку.

Яка собівартість смартфона

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За даними інсайдерського Twitter-каналу TechMate з посиланням на китайських галузевих аналітиків, сумарно компоненти смартфона Redmi K30 5G обходяться компанії в 250 доларів, а його роздрібний цінник за версію з 6 ГБ оперативки і 64 ГБ вбудованої пам’яті становить 284 доларів.

Як стверджує джерело, у зазначені 34 доларів потенційного прибутку не входять витрати на розробку, маркетинг, логістику та інші операції.

According to a Chinese analyst,

The cost of components used in #RedmiK30 5G 6+64GB varaint is about 1746 Yuan($250)

This price doesn't include cost of research and development, Assembly and after sales expenditure!!!

So it clearly shows the gain is almost zero for Redmi#Redmi pic.twitter.com/odboVhhJ4i — TechMate (@TechMate01) December 13, 2019

Який прибуток отримає Xiaomi з продажу смартфона

Раніше глава Xiaomi заявив, що середній прибуток під час продажу продуктів компанії становить 8-9%. Це порівняно низький показник для ринку ґаджетів, але в даному випадку, за заявою аналітиків, вендор заробляє значно меншу суму. А з урахуванням затримки початку продажів 5G-версії смартфона компанії і зовсім пророкують нульовий або навіть мінусовий прибуток.

Представники Redmi дану інформацію не прокоментували.

Дата старту продажів

Зауважимо, старт продажів Redmi K30 5G намічений на 15 січня 2020 року в Китаї.

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