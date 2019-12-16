Xiaomi продає смартфон Redmi K30 5G дешевше собівартості

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Redmi K30 5G / Промо-матеріали Xiaomi

Нещодавно представлений смартфон Redmi K30 5G став одни із найдоступніших пристроїв із підтримкою мереж п’ятого покоління на ринку. Як вендору вдалося знизити вартість девайся взялися розбиратися експерти і вони дійшли до дуже неочікуваного висновку.

Яка собівартість смартфона

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За даними інсайдерського Twitter-каналу TechMate з посиланням на китайських галузевих аналітиків, сумарно компоненти смартфона Redmi K30 5G обходяться компанії в 250 доларів, а його роздрібний цінник за версію з 6 ГБ оперативки і 64 ГБ вбудованої пам’яті становить 284 доларів.

Як стверджує джерело, у зазначені 34 доларів потенційного прибутку не входять витрати на розробку, маркетинг, логістику та інші операції.

 

Який прибуток отримає Xiaomi з продажу смартфона

Раніше глава Xiaomi заявив, що середній прибуток під час продажу продуктів компанії становить 8-9%. Це порівняно низький показник для ринку ґаджетів, але в даному випадку, за заявою аналітиків, вендор заробляє значно меншу суму. А з урахуванням затримки початку продажів 5G-версії смартфона компанії і зовсім пророкують нульовий або навіть мінусовий прибуток.

Представники Redmi дану інформацію не прокоментували.

Дата старту продажів

Зауважимо, старт продажів Redmi K30 5G намічений на 15 січня 2020 року в Китаї.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Redmi
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